新北消防發爾麵呼籲民眾查證切勿上當受騙。（新北市消防局提供）

新北市消防局臉書粉絲專頁《新北消防發麵》經常發文宣導各種實用防救災知識，內容富有創意且屢搭時事哏，有近20萬粉絲追蹤，為全國最大消防宣導平台，昨（8）日發現遭人盜圖，新北市消防局目前已蒐集證據，將提出告訴，避免粉絲及民眾遭不肖人士詐騙。

新北市消防局表示，2015年成立新北消防發麵FB粉專，主要是希望透過臉書即時告知粉絲們災害訊息，提醒粉絲留意，更經常Po文宣導火災預防、救護操作知識、防溺安全及地震颱風即時動態等照影片，並於每年7、8月辦理兒童夏令營活動前，透過粉專宣傳，經常於開放網路報名之初，名額即秒殺，故有不肖人士盜用粉專高人氣圖檔影片，假借名義招攬兒童夏令營，藉以吸引民眾報名，獲取非法利益。

消防局已蒐集不肖人士盜圖相關證據，並研議提告不法人士違反《著作權法》。消防局指李清安表示，今年兒童夏令營活動將於5月15日上午10時30分於新北市政府3樓逗點實驗室辦理記者會後才開放報名，提醒民眾勿受不肖人士詐騙。