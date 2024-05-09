桃園市議員朱珍瑤日前因助理費疑雲遭地檢署起訴，朱珍瑤回應，針對檢察官突然起訴感到意外，2年半前檢察官發動搜索，因她貪汙200萬元，如今卻用17萬元起訴，懷疑「雷聲大、雨點小」，更令人質疑的是，2年半檢察官並無任何傳喚動作，讓她沒有機會說明，而當時起訴內容十分牽強，未來會向法官陳述，讓司法還她清白。

朱珍瑤以阿姨為人頭助理，讓阿姨在2018年12月至2019年5月時，詐領每月3萬5至3萬元不等助理費，共17萬7278元由朱、擔任助理的母親、妹妹使用。桃園地檢署偵結，將4人依貪汙治罪條例起訴。

對此朱珍瑤回應，自己並非桃園人，當選議員後很認真經營地方，也因是外地新人，助理相當難找，甚至在徵人網站也都找不到，最後才會聘請自己的親人處理議會相關事務，事後聘用人員到位，自己的親人也都離開相關職位，至今仍保留最初徵人的收據，表示希望有機會向檢察官親自說明。另朱珍瑤也質疑，520總統就職典禮前將她起訴，難免讓人有政治追殺的聯想。