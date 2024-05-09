國科會推動「科研創業計畫」，致力將學界的科研成果落地商業化，其中像是中央大學陳啟昌教授團隊自主研發光纖陀螺儀，可多方應用於地震儀與橋梁監控等防災領域，系統並已進入試量產階段；台南大學張家欽教授團隊則開發出鋰電池完全回收技術，解決了電芯製造廠廢棄物處理難題，達成鋰電池產業循環經濟。

國科會於9日起連續兩天舉辦「商業開發培訓營」，協助學界具技術產業化的潛力團隊進行商業化，參與團隊將接受商業發展策略、市場分析等專業培訓，同時與成功企業家和投資者互動，建立有價值的聯繫和經驗分享。

中央大學陳啟昌教授團隊參與本次成果發表分享。團隊衍生的新創公司「互宇向量公司」，累積10餘年研發歷程，擁有國內外25項以上發明專利與申請案，成功提出國內唯一自主設計製造的光纖陀螺儀（FOG）及光纖陀螺儀慣性量測單元（FOG-IMU），提供光纖陀螺儀一站式服務完整解決方案，現已與國內航空大廠合作進入試量產階段。

陳啟昌團隊介紹，光纖陀螺儀相關產品可應用於國防、海事、航空與太空等領域，如無人機、無人載具、小型衛星，提供無參考座標下的慣性相對定位，亦可衍生應用於旋轉式地震儀和橋樑監控等防災系統等防災應用，並於今年前往美國與國家太空中心（TASA）參與Satellite 2024展覽，積極拓展國際商機，致力於成為光纖陀螺儀慣性量測領域的國際領先品牌。

台南大學張家欽教授團隊開發鋰電池的完全回收技術，以低能耗、高安全性的專利技術分離鋰電池正、負極材料與電解液，並可高度回收鎳、鈷、銅等金屬。

張家欽團隊提到，目前電池拆解技術的總回收率已達8成以上，回收後可用於再生鋰電池的正負極材料製作和電解液製程，並應用於備用電池、小型鋰離子電池等市場。

張家欽團隊指出，再生材料製作不需使用高溫耗能設備，能從源頭降低生產成本和大幅改善環境汙染問題，解決了電芯製造廠的廢棄物處理難題，同時實現石墨廢棄物的回收再利用，從而達成鋰電池產業的循環經濟。