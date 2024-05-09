女星Makiyo（川島茉樹代）在去（2023）年無預警宣布結束14個月婚姻，獨自扛起扶養小孩的責任，不久前被發現瘦了一大圈，還遭誤會是不是病了，但她很快否認稱單純瘦身；豈料，Makiyo最新受訪影片，鏡頭上雙頰凹陷差點認不出來，她極度骨感的樣子也讓網友嚇壞，勸她應該去看醫生。

Makiyo在2月出席活動時瘦到45公斤，骨瘦如柴的樣子一度引起熱議，沒想到日前她上小S（徐熙娣）節目透露，為了照顧小孩沒時間好好吃飯，暴瘦剩42公斤；近日Makiyo接受《中時新聞網》採訪的影片曝光，她不僅雙頰凹陷，身體幾乎是皮包骨狀態。

Makiyo暴瘦到雙頰凹陷。（圖／摘自中時新聞網娛樂YouTube）

而Makiyo暴瘦影片也衝上微博熱搜，大陸網友看到Makiyo都快認不出，嚇得直言，「跟之前判若兩人啊，這種程度是不正常的吧」、「現在的樣子不忍直視，感覺精氣神沒有了，希望她健康快樂」、「暴瘦成這樣得看醫生了吧」、「珠圓玉潤的狀態比較好看」、「鏡頭前都這麼瘦，現實生活中得瘦成啥樣」。

Makiyo爆前夫軟爛「婚前超假」一心求子「嫁錯郎」吐真實心聲（中時新聞網娛樂YouTube）

影片中Makiyo也吐露「嫁錯郎」的真實心聲，她坦言自己根本不愛前夫，想結婚純粹是因為意外懷孕，在離婚後現在的心思也能全放在小孩身上，不用再去煩惱其他事情。