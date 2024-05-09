高雄29歲陳姓男子第三度酒駕上路，遭警方當場揪出！原來當時他開車因未打方向燈且未繫安全帶遭警攔查，且酒測值高達每公升0.33毫克，根本不是一般人能夠想像的酒駕程度，他軟磨硬泡要求警方放他一馬，還要求讓他將車停回去嗎，警方訊後將他依公共危險罪嫌逮捕送辦。

警方表示，29歲陳男當天是與友人在餐敘後再前往KTV飲酒歡唱，酒後貪圖一時方便索性直接駕車要返回三民區住處，沒想到才開沒50公尺就因未打方向燈且未繫安全帶遭警攔查。陳男在警方告知未繫安全帶時，焦急的要將安全帶繫上，全然忘了自己違規使用安全帶轉接扣，根本無法扣上安全帶，員警見狀遂請他直接下車，進一步查證發現，原來陳男此次已是第三度酒駕上路，現場不斷請求警方放他一馬，更表示自己才剛開出來，是否可以停回去就算了，見警方不為所動，轉而苦求自己無法承擔高額罰款，也擔心會因此失去工作，使出渾身解數無效後，只好坦然受測，最終經酒測果真超過法定標準值，後續除了依酒駕累犯規定須加重處罰，所駕駛的車輛也遭當場扣牌並移置保管，實在是得不償失。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，酒後駕車害人害己，為確保民眾生命與財產安全，警方將持續取締酒駕等重點違規，請民眾切勿以身試法。

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