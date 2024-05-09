台中地檢署檢去年偵辦旭新科技吸金案，發現陳姓負責人架設「債權投資P2B網路理財」投資網站，宣稱月領年利率7至12％不等利息，9年間吸引近萬人投資，吸金高達73億5000萬餘元，檢方追查發現，陳男另與應姓男子成立「台灣房巢」投資公司，誆稱投資柬埔寨不動產，可獲利4至40％報酬，不法吸金超過97億元，全案經台中地檢偵結，將應、陳等14人依違反銀行法、詐欺等罪嫌提起公訴。

檢警調查，47歲陳姓男子、44歲應姓男子與在逃通緝的新加坡籍李姓男子合謀，在2014年成立「旭新科技」，由陳男擔任負責人，應男擔任股東，對外舉辦投資說明會，宣傳「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」及「年報酬率7至12％」，吸引近萬人投資，9年期間不法吸金高達73億5000萬餘元。

檢警追查發現，陳、應、李見吸金成效良好，在2016年又成立「台灣房巢」投資公司，由應男擔任負責人，陳男擔任股東，分別在台北、台南、高雄及利用YOUTUBE舉辦公開投資說明會。

「台灣房巢」設計推出11種柬埔寨不動產投資方案，宣稱「按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額4％至40％之報酬」，招攬不特定民眾投資，檢警統計至去年2月止，共有7400多人受騙，不法吸金高達97億8217萬餘元。

檢方向法院聲請扣押房巢公司、應男、陳男等銀行帳戶，及應男名下土地及房產，扣得價值共832萬餘元及美金9萬餘元獲准；台中地檢署9日偵查終結，認被告應男、陳男等14人違反《銀行法》及詐欺等罪證明確，向台中地院提起公訴。