金門縣教育處頒發感謝狀給各主、協辦單位，讓金門學童不必到台灣，也能體驗多元科學實驗。(于家麒攝)

金大對科普教育活動已深耕多年，包含基礎程式設計、AI與機器人等營隊活動，藉以提升金門學子資訊教育，減少城鄉落差。(于家麒攝)

「EV3樂高闖關遊戲-樂高足球競賽」讓現場小朋友玩得不亦樂乎。(于家麒攝)

「Tello無人機操控體驗」在大哥哥的指導下，讓第一次接觸無人機的小朋友就能輕鬆操控穿越障礙物，超有成就感。(于家麒攝)

由國立金門大學配合國科會首次舉辦的「2024台灣環島科普列車」延伸活動之「國小到校服務」今(9)日開抵金門，一連兩天將在金湖國小體育館為地區11所國小師生帶來10個豐富有趣的科普活動，預計將有1000人熱情參與，由現場大學生帶著小學生手腦並用，共同完成一場美好的科學傳承。

金大說明，「國小到校服務」是台灣環島科普列車的延伸活動，旨在提供無法搭乘科普列車的偏鄉國小另一個參與機會，促進更多偏鄉學校師生一起動手做科學。此次活動共有「讓子彈飛」、「又高又遠的空氣砲」、「吸金大法」、「EV3樂高闖關遊戲-樂高足球競賽」、「鹽水動力車體驗」、「達爾文機器人足球競賽」、「Tello無人機操控體驗」、「動手玩VR」、「金食讚」及「鎢鎢鎢，我會變色」等10個有趣的科學實驗攤位。

金大理工學院院長翁克偉表示，該校對於科普教育活動已深耕多年，包含基礎程式設計、AI與機器人、虛擬實境等營隊活動，藉以提升金門學子資訊教育，減少城鄉落差；在國科會與金門縣政府的支持協助下，該校將持續做好偏鄉服務與社會大學責任，未來也期望能搭上台灣環島科普列車。

縣府教育處科長許湞菱也表示，非常感謝金門大學持續積極努力、善盡大學社會責任，此次將台灣環島科普列車的科學知識與系統原理介紹給小朋友，讓金門學童不必到台灣，也能體驗多元科學實驗，讓金門科學教育知識更完整。

金大電機系主任李金譚則感謝國科會、產科會、金門縣政府與金湖國小的鼎力支持，看到大朋友、小朋友的科學互動，由動手做的現象觀察引發好奇心，培養對科學的自主學習興趣，提升離島偏鄉學生的科學素養，減少城鄉差距。

到場參與科普闖關活動的學生說，真的很難得有機會可以一次接觸到那麼多跟科學相關的實驗小遊戲，不僅可了解其中的科學原理、還能動手操作AI機械人；尤其在大哥哥的指導下，第一次親手讓無人機成功起飛、更能輕鬆操控穿越障礙物，真的很興奮、也很有成就感，也希望往後有更多機會參與其他學校的科普活動，增廣科學知識。