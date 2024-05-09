民進黨團幹事長吳思瑤。（蔡宗穎攝）

立法院長韓國瑜今主持黨團協商，研商國民黨團所提「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等3案。民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨團總召傅崐萁從都到尾要的都是「不經審查」、「交付協商」、「協商過水」，花費幾千億的案子就這亦粗糙通過。

有質疑今日協商法案有立法權凌駕行政權之虞，立院民進黨團幹事長吳思瑤強調，憲法就是清楚規定行政權提出、規畫政策；立法權負責監督審查，然而看到國民黨團總召傅崐萁自己提出錢坑法案，一次3案，要求政府用特別預算等方式進行交通建設，完全就是凌駕憲法賦權。

吳思瑤指出，唯有行政權各部會專業分工，若以傅崐萁三大法案分析，任何重大交通建設需要相當嚴謹交通專業評估，也需要經過相當環評與財務試算評估等，只有行政部門有此專業與量能施行好的預算案與計畫。

吳思瑤批評，傅崐萁就這樣大筆一揮，法條沒幾條，預算數字隨便他，2500億花東快速道路只審3分鐘、8000億國道東延只審查1分50秒、環島高鐵要N兆現在還是算不出來只用6分鐘，花不到11分鐘在傅崐萁壓陣下快速通過。用立委不經專業評估提出，完全是行政權被立法權踐踏，完全沒收委員會中心主義。

然若協商破局法案進入院會，恐會在藍白人數優勢下通過，將會採取何種因應之道？吳思瑤回覆，還是心存善意面對，希望國民黨與韓國瑜不要再聯手讓協商只是過水，傅崐萁從頭到尾要的都是「不經審查」、「交付協商」、「協商過水」，直接表決，最不樂見就是依舊不討論實質，明天交付表決，藍白聯手通過，讓民脂民膏被核准。

當然涉及違憲部分會聲請釋憲，行政部門也會做政策說明，不能過當凌駕行政權。