台南市府近年積極建設安平港區，致力於將安平港打造成「北觀光、南自貿」的國際商港。台南市府宣布，將於5月15日在台南大員皇冠假日酒店舉辦安平港灣暨周邊地區招商說明會，邀請各界企業針對自由貿易業務、觀光遊憩業務等項目投資台南。

市府擬於5／15舉辦安平港招商說明會。（圖／台南經發局）

台南安平港區正式啟動招商，市府定於5月15日於台南大員皇冠假日酒店舉辦「『投資台南 龍來安平』安平港灣暨周邊地區招商說明會」。市府說明，說明會上除了將推廣本市投資多項優勢外，亦邀請台灣港務（股）公司高雄港務分公司安平港營運處及財政部關務署高雄關嘉南分關代表於活動中介紹安平港投資利基及通關服務等議題。

台南經發局長林榮川表示，安平港具有天然條件好、離市區近等優點。而市港合作招商引資是推動經濟發展重要的一環，市府持續協助安平港亞果國際遊艇城、南仁湖水岸複合觀光遊憩區、大月牙灣等北觀光計畫加速落實投資，並與未來開發招商之三鯤鯓及小月牙灣、以及鄰近地區商8即將營運的複合式餐廳與商場形成一體之商業休閒區，帶動周邊發展，並提供安平工業區產品行銷通路與吸引相關企業進駐機會。

台南市長黃偉哲表示，安平商港定位為「北觀光、南自貿」，且為國內少數與市區毗鄰之港口，聯外交通便利。市府與港務公司聯手發展安平港南邊自由貿易港區業務，發揮「前店後廠」、「委外加工」等高經濟效益功能，並結合安平工業區等生產基地，帶動港區及周邊發展；安平港北部因水域穩定適合發展觀光遊憩，市府便將安平港北邊打造成親水遊憩港口，帶動親水遊憩產業發展。