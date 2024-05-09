海委會國家海洋研究院8日在高雄軟體園區會議中心舉辦「馬祖海域受抽砂影響研討會」，與會人士合影。（國海院提供／林瑞益高雄傳真）

關注馬祖海域生態環境，海委會國家海洋研究院8日在高雄軟體園區會議中心舉辦「馬祖海域受抽砂影響研討會」，國海會將透過提出海洋科研實證等手段，向國際發聲，共同讉責大陸違法抽砂船破壞馬祖地區海洋生態環境的惡行。

海洋委員會主委管碧玲開幕致詞時表示，在2021年她擔任立法委員期間就十分關切大陸違法抽砂對我國海洋生態環境破壞的影響；為改善違法抽砂猖獗困境，積極推動「土石採取法」及「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」修法，加重刑度及罰金，且讓違法的抽砂船無論是否為行為人所有，都可以沒收。

在修法及海巡署加強查緝下，大陸越界違法抽砂船從修法前近4000艘次降至去（2023）年7艘次，成效顯著，展現我方保護國土、維護海洋資源的決心，朝建構和平及永續的海洋目標邁進。

國海院院長陳建宏表示，國海院執行海洋委員會4年期（2022-2025年）馬祖海域受違法抽砂影響專案調查及監測計畫，主要工作項目有海床地形調查、浮游生物及水質調查，以及底棲生態調查等3大主軸項目，今年是執行計畫的第3年度，已有階段性調查成果。

海床地形調查方面，國海院運用包括多音束水深測繪、側掃聲納及磁力海床特徵探測等調查方式，2022年及2023年各分別完成馬祖海域150平方公里及650平方公里的調查面積，調查發現海床有遺留的抽砂管及許多非天然的挖掘深坑等抽砂改變海床地貎的痕跡，2年間重複監測地形侵淤變化主要介於±0.3公尺範圍。

經海巡署近年強力執法取締違法抽砂，已有效遏止抽砂船進入我方限制水域內活動，2022年後在抽砂熱區及其鄰近海域的海床地形已較少新的抽砂活動痕跡。