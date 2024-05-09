2023-24賽季的英格蘭超級足球聯賽剩下最後兩輪，「槍手」兵工廠和「藍月亮」曼城的冠軍之爭也進入白熱化的階段，槍手36輪拿下26勝5平5敗積分83分暫居榜首，還有一輪需要補賽的曼城則是35輪取得25勝7平3敗積分82分排名第2。曼城少賽一場僅落後1分，也就是說在總失分上少於兵工廠，因此曼城最後3輪只要全勝，就篤定可以衛冕成功，並寫下英格蘭頂級聯賽史無前例的四連霸。

兵工廠最後兩輪比賽分別是5/12 23:30作客對曼聯，以及5/19 23:00主場對艾佛頓，這兩場比賽是非勝不可，因為以曼城近7個賽季建立王朝的模式，常常都是在季末開啟不敗之旅，因此槍手唯一能後來居上的機會，就是全力取勝最後兩場比賽，給曼城在爭冠路上添加一些壓力，一旦曼城在最後3輪失分，那怕是只踢平一場，兵工廠奪冠的機會就來了。

先簡單說明英超排名的計算方式，首先比較積分，如果兩隊積分相同則比較淨勝球數(進球減失球的球差)，如果淨勝球數也相同再比較進球數，仍不分高下則比較本季對戰的勝負。

回到本季的冠軍之爭，曼城如果3戰全勝，將以91分封王，槍手最後兩輪全勝也只有89分。但如果曼城2勝1平，那麼總積分也會是89分，因此兩隊需要比較淨勝球數。目前槍手的淨勝球數是+60，曼城是+54，兵工廠有6球的優勢。如果最後兩輪槍手也贏，淨勝球的領先優勢會更大，曼城要在兩場比賽追8球或以上，也沒有那麼容易。不過當然，前題還是要曼城至少踢平一場，槍手才有逆轉可能。

對槍手來說，爭冠主導權不在手上，但天助自助者，周日晚間作客老特拉福，是槍手必須跨越的山海關，如未能取勝，奪冠的夢想恐怕要再次落空。翻開槍手與「紅魔」曼聯的對戰紀錄，槍手不僅敗多勝少，作客老特拉福要全取3分更是難如登天，自1999-2000賽季起，兵工廠24次來到夢工場，僅取得3勝7和14敗的戰績，上一次作客贏曼聯是2020-21賽季，而近2個賽季都吞敗，分別是21-22賽季輸2：3、上賽季輸1：3。

好消息是兵工廠目前全員健康，可以排出最強陣容應戰，而曼聯則是傷兵滿營，後防線更是重災區，包括4名中後衛馬奎爾(Harry Maguire)、瓦拉內(Raphael Varane)、馬丁尼茲(Lisandro Martinez)和林德洛夫(Victor Lindelof)，邊後衛路克蕭(Luke Shaw)和馬拉西亞(Tyrell Malacia)；中場大將費南德斯(Bruno Fernandes)和麥湯米尼(Scott McTominay)也都只有50%機會上陣，再加上主力前鋒拉許福德(Marcus Rashford)腳踝受傷，主帥滕哈格(Erik ten Hag)在上周作客水晶宮的比賽中，不得不讓防守中場卡薩米羅(Casemiro)搭擋本季重返曼聯原先只是替補的埃文斯(Jonny Evans)擔任中後衛，結果遭遇0：4的大敗。

從雙方的近況、傷病情形和爭勝決心來看，槍手都值得看高一線，不過老特拉福也算得上是英超的地獄主場之一，曼聯在家中的發揮也比作客出色許多，近8個主場曼聯只吞1敗，其間擊敗過阿斯頓維拉，踢平熱刺和利物浦，面對3支排名前5的球隊都保持不敗，槍手想在此大勝爭取更多進球實屬不易，推薦玩法：讓分0:1(和局)。