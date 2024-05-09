桃園市立美術館受缺工缺料影響需追加20.6億元預算，桃園市政府喊話中央盼補助，先前行政院副院長鄭文燦回應，希望桃園市府先用統籌分配稅款支應，藍營議員批此工程款缺口是鄭文燦任內採取減項發包所造成，但卻遭跳票，要求桃園市府透過6名立委全力向中央爭取相關經費。

桃園市議員9日為財政局與主計處工作報告，桃園市議員陳美梅、林政賢、黃婉如、徐其萬、張碩芳等人皆提出，桃園市立美術館新建工程初編列37億5000萬餘元，中央補助13.7億多元，鄭文燦任內發包時採取減項發包，造成桃園市長張善政上任後，工程單位估算減項追回、物調、漏項追加等工程款，至少需要增加20.6億元。

藍營議員表示，鄭文燦於3月26日視察市立美術館新建工程後指出，總工程不足款20.6億元可先用統籌分配稅款支應，若不足再由中央給予協助，對此，財政局長歐美鐶回應，因桃園市府獲配去年增額普通統籌分配稅款45.87億元，已全數納入去年的決算，無法作為今年財源支應市立美術館新建工程。

藍營議員也說，美術館工程不足款20.6億元，無法使用統籌分配稅款支應，會造成市府龐大的負擔，因此呼籲桃園市政府應同6位立法委員共同持續積極向爭取中央補助，避免導致財務困境。

財政局回應，未來將會與6名立法委員提出市立美術館經費補助問題，並積極向中央爭取相關費用補助，讓市立美術館能順利進行。