台船受國防部委託建造海軍浮塢，今（9）日在台船公司高雄廠區舉行開工典禮。（台船提供）

台船公司副總經理周志明致詞。（台船提供）

海軍保修指揮部指揮官高志雄少將致詞。（台船提供）

台船公司受國防部委託建造海軍浮塢，今（9）日在台船高雄廠區舉行開工典禮，由海軍保修指揮部指揮官高志雄、台船公司副總經理周志明共同主持，力拚2026年底交付海軍使用，力助海軍艦艇戰力與提升維修能量。

海軍新建浮（ARD, Auxiliary Repair Dock）為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。台船指出，本建造案於2023年8月18日簽約，合約交期2026年11月30日，為確保海軍艦艇戰力與提升維修能量，台船公司將戮力以赴，並依合約期程完工交付海軍使用。

台船說明，本次新建浮塢主要尺寸規格與功能為全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船說，新建浮塢其特色為採用台船開發完成之「自動化壓浮儎系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，也可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。

值得一提的是，台船公司近年承接第6號浮塢之保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船公司可對本案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。

針對該案，台船提供多項本土化的裝備系統與扶植國內維修能量，未來若能落實「造修合一」政策，由台船承擔本浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。

台船強調，為保障各國艦國造案艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，台船公司責無旁貸，做政府船艦產業本土化政策的重要推手。