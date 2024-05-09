民眾黨彰化縣黨部在今天舉行寵愛媽咪內在美送愛活動，縣黨部將在5月間動員全縣8大區16個據點，從11日開始只要持中低收入戶證明，就可就近依時間前往領取，件數總計超過3萬件；除了愛心活動，選戰將近，彰化縣黨部主委張雪如是否投入縣長選戰也備受關注，她表示，只要黨有需要，將全力以赴。

民眾黨彰化縣黨部日前獲台灣某精品內衣企業捐贈女性內在美，張雪如表示，業者只想把好東西分享給弱勢婦女；從11日開始，只要持中低收入戶證明，都歡迎至縣黨部全縣8大區16個據點領取，每戶至少2件，家有3位女性以上，則增加至3件，以此類推，若無法依各據點時間領取，也可以到彰化黨部領。

民眾黨彰化縣黨部在今天舉行寵愛媽咪內在美送愛活動，縣黨部將在5月間動員全縣8大區16個據點，從11日開始只要持中低收入戶證明，就可就近依時間前往領取，件數總計超過3萬件。（葉靜美攝）

張雪如說，此次預計發送給全彰化16251戶的弱勢家庭，內衣作數超過3萬件，市值超過6000萬元，在母親節寵愛辛苦媽咪，也藉此向全彰化縣辛苦的媽媽們表達謝意，發放活動將由8大區區主任帶領幹部、黨員全體總動員，安排在晚上6到9點及假日期間，一起送愛給每個辛苦的母親，也希望起到拋磚引玉的作用，這樣有意義的活動，明年能推展到中彰投。

民眾黨目前彰化縣現有1席議員，即員林、大村、永靖選區的張雪如，另有田尾、福興、社頭鄉民代表張勝彬、黃怡雯及邱湧錩等3席，及彰化市成功里長洪英宭、員林市三義里長 張仕穎等2席里長。

對於2026年選舉，張雪如說，彰化縣黨部從2年前黨員600多位，至今爆增10倍以上，有意參選者報名相當踴躍，8大區議員名額將提飽提滿，對於縣長及區域立委，民眾黨不會缺席；對於自己是否參選縣長，張雪如表示，自己已經嫁給民眾黨，只要是民眾黨有需要，將全力以赴為民眾黨披戰袍。

目前彰化政壇中，被點名有意投入彰化縣長選戰，民進黨有現任立委陳素月、彰化市長林世賢及彰化市前市長邱建富，3人已對外表明準備中，另立委陳秀寶、黃秀芳則強調以做好現階段工作為主；國民黨中，則有立委謝衣鳳及議長謝典林姐弟被點名，謝衣鳳以現在工作為重，另外還有現任縣長王惠美安排彰縣府工策會總幹事洪榮章準備參選。