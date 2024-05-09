2024年全國身心障礙國民運動會將於5月25日至28日於南投縣登場，主辦縣市特別於5月2日啟動聖火傳遞行程，巡迴北、中、南15所特殊教育學校及單位，傳達運動平權精神，聖火9日抵達高雄市楠梓特殊學校，由該校特奧保齡球項目選手吳妍鎂代表傳遞聖火。

高市府運發局副局長謝汀嵩表示，自去年起高雄市身心障礙運動會由運發局接棒主辦，並從中選拔全國身障運高雄市代表隊，競賽過程感受到身障朋友們不受限制力求最佳表現的態度，爭取代表高雄出賽機會，充分體現運動家精神，上屆身障運高雄市成績46金、35銀、23銅，期望今年代表隊得以突破過往，再創佳績。

今年度高雄市參與賽會總人數達195人，參與項目涵蓋田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋、特奧籃球等16種類，參加對象涵蓋肢體、智能、聽覺、視覺障礙等類別。

高雄代表隊有曾奪下東京帕奧銅牌的桌球選手田曉雯、在亞帕運打破自身紀錄的田徑選手吳冝容等多位國手出征，楠梓特校校長黃國書也鼓勵代表隊選手全力以赴勇於接受挑戰、永不放棄，享受競技運動的過程中，同時提升個人健康，並為高雄市代表隊創造佳績。