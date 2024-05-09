關山救國團前進校園舉辦母親節慶祝活動，學生依個人忍受度體驗分娩痛楚。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

母親節前夕，關山救國團前進校園舉辦慶祝活動，學生穿戴分娩體驗儀器，實際感受生產過程中的痛楚，各個叫苦連天，忍受度不及實際痛感的4成，體驗後紛紛打電話向媽媽表達謝意與愛意，祝福媽媽「母親節快樂」。

關山工商餐飲科二年級學生余鄭凱捷初體驗分娩，隨著疼痛感增強至50分，臉部表情猙獰，哀喊放棄。他撥打電話給媽媽說，稍微能體會生產過程的辛苦，即使不到實際的一半已經「痛徹心扉」，受不了。

關山救國團會長周福安指出，在母親節的前夕特地向台北產科醫師林思宏所屬的基金會商借「分娩體驗儀」，透過感應貼片讓學生依個人忍受度，從1到100分感受生產之痛。

得知孩子在校參加體驗活動的李媽媽直呼很開心，她聽著電話那頭孩子分享體驗過程中疼痛感持續增強，不但撕裂感非常強烈，甚至都冒冷汗了。李媽媽說，感覺孩子彷彿真的長大了，不過孩子在體驗不到40分的疼痛感就宣告放棄了，「當初生產時，有如卡車撞到的疼痛感，至少超過90分」。

關山工商校長王怡婷表示，感謝救國團規畫深具意義的母親節感恩活動，平時除鼓勵學生專注學業、專業技能外，更要重視品德教育，期盼培養學生成為有愛、有禮、有品德、願對社會關心付出的人。