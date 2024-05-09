為擴大公共化幼兒園供應量，教育部國教署補助桃園市大溪幼兒園新建工程經費3746萬元，今天舉辦開工動土典禮，預計於114年開辦，未來可提供122名幼生就學機會。

教育部國教署說明，為使幼兒獲得更多活動空間，建築師在大溪幼兒園園舍各樓層皆規劃戶外活動平臺，讓孩子們可以同時進行室內活動與戶外遊戲。園舍預計以白灰色調為主軸，在戶外大平臺以藍色包裹地與牆，西側的雙層牆內側以土紅磚色塗料為底色，呈現大溪地區大漢溪水域與陸域潮間帶的自然生態意象。

透過新建幼兒園園舍補助計畫，教育部國教署已補助桃園市轄內大和非營利幼兒園等31處新建公共化幼兒園園舍，並增設153班，補助經費約13億2445萬元，110年至112年間已有13處園舍啟用，其餘各園也將於113年至116年陸續落成。

其中，大溪幼兒園新建園舍完工後，可招收5班（含2班2歲專班、3班3至5歲班）122名幼生，嘉惠更多家庭獲得平價教保的服務。

教育部國教署表示，在公幼家長繳費部分，就學繳費上限從109學年2500元，110學年1500元，現今已降低至1000元，持續減輕家長負擔，期盼在政府的照顧下，讓年輕家庭敢婚、願生、樂養。