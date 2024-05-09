「最美歐巴桑」陳美鳳今（9）日出席珠寶品牌活動，戴上25萬琥珀項鍊，身穿低胸黑色禮服，雙峰呼之欲出，相當吸睛。日前她和邱澤、許瑋甯一起參加朋友生日聚會，她說2人互動太閃，在旁邊看得都起雞皮疙瘩，「很羨慕，他們的感情很舒服、很棒，是真愛。」但沒聽說2人要辦婚禮。

問及許瑋甯有懷孕跡象？陳美鳳停頓了一下，才回覆：「應該沒有，但他們應該有規劃吧，他們的小孩一定很棒，而且2個都很孝順。」但公開的聚會照片上，邱澤臉通紅，許瑋甯卻面色不變，加上陳美鳳回應遲疑了幾秒，更令人起疑，許瑋甯也跳出來親解：「還沒有、還沒有，我整晚都在乾杯啊。」笑說：「我是真的不上臉，先生一喝就紅。」

陳美鳳說自己的年紀已經不追求瘦身，要豐腴點才好。（陳俊吉攝）

被問到是否關心張小燕，陳美鳳面露心疼，但用字斟酌地說：「很難回答，但她一定是很難過，我們都在想該說什麼，可能就讓她靜一下吧！不然我問她，她又要再回覆我，不知道該怎麼辦。」也坦言沒有傳訊息關心，認為現在不要給她壓力最好。至於先前的「民視一哥」胡瓜，節目時段遭白冰冰篡位引發風波，陳美鳳：「我沒有聽過瓜哥說什麼，我覺得瓜哥是一個很惜福的人，或許他的想法是能溝通就溝通。」

陳美鳳手捧昂貴琥珀展示，高貴大方。（陳俊吉攝）

下個月陳美鳳將到馬來西亞作秀，距離上次已暌違6年，她沒有票房壓力也不擔心體力，目前還在規劃秀服和演唱橋段要如何呈現。她分享5年前去新加坡作秀，到百貨公司逛街，一家精品店經理特地準備小禮物送她，她很驚訝有人認得她，沒想到對方卻喊她「蔡小姐」，原來對方只記得她在《夜市人生》的角色名，讓她哭笑不得。