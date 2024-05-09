埔心國中廖品渝（右2）勇奪今年全國中等學校運動會國女組13量級銅牌，拳擊後援會長許增鏞(左1)等人到場頒發獎金，鼓勵廖品渝再接再厲向明年冠軍邁進。（葉靜美攝）

目前就讀埔心國中二年級的廖品渝，半年前，由手球轉戰拳擊，除了在學校吃苦耐勞接受各項訓練之餘，對自己要求相當嚴格的她，還會私下再進行訓練，如今勤練有成，在全縣教育盃拳擊錦標賽拿到了冠軍，代表彰化縣參加今年全國中等學校運動會，勇奪國女組13量級銅牌。

埔心國中原先只有羽球及手球隊，在3年前成立拳擊隊，去年拳擊校隊表顯優異，在全中運拿下第二、第三及第五名，讓原本在明聖國小擔任手球隊員，進入埔心國中後也是參加手球社的廖品渝非常受吸引，國二時毅然轉入拳擊社，在李牧軒教練的指導跟要求下，勤練拳擊，短短半年，就拿下全國中等學校運動會國女組13量級銅牌。

對於能有如此好成績，廖品渝說，把動作練好是最基本的，並強調，對手打過來不要怕，認真去打就對了；對於最初會想從手球轉戰拳擊，廖品渝說，手球是團體運動，打得是團體戰，拳擊是個人戰，她喜歡能在個人賽上 盡情表現的感覺。

李牧軒教練表示，廖品渝原本是手球隊員，有運動厎子，訓練時主要加強其專項技術及手部肌耐力訓練，加上廖品渝本身敢於回擊對手，因在校訓練時間有限，廖品渝回家後還會利用時間再加強自我訓練，才能取得如此好的成績。

埔心國中校長黃森明認為，拳擊隊成立短短3年，能有如此好成績，來自教練的用心教導，還有廖品渝不畏戰的精神，及拳擊後援會長許增鏞在背後的支持；許增鏞在3年前即成立拳擊後援會全力贊助拳擊隊，除在賽前頒贈加菜金，今天再頒發獎金獎勵廖品渝，勉勵再接再厲向明年冠軍邁進。