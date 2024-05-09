考察團一行先到媽祖宗教文化園區參觀，前往馬港天后宮上香參拜。（翻攝馬祖日報）

立法院交通委員會馬祖交通建設考察團由召委陳雪生領軍，隨行委員有林國成、邱若華，8日上午在交通部長王國材陪同下搭機抵達馬祖，展開2天1夜的視察行程。連江縣長王忠銘接機歡迎，並與連江縣府進行交通暨觀光建設，9日前往北竿考察機場擴建暨停車場擴建工程。

為感謝王國材任內支持馬祖重大建設，王忠銘特地致贈金質榮譽縣民證及功在馬祖紀念品送給王國材。

今上午，考察團一行先到媽祖宗教文化園區參觀，前往馬港天后宮上香參拜；下午2時在縣府召開連江縣交通暨觀光建設發展座談會，由立委陳雪生主持。

縣府提出爭取興建馬祖大橋、協助辦理「馬高航線」試辦計畫、爭取芹壁停車場興建計畫、爭取4200萬東海明珠大修經費、推動馬祖成立全國第一座國家級地質公園等10項建設改善。

王忠銘代表鄉親表達謝意。他表示由於馬祖經費有限，必須仰賴中央支持，現仍有上百億經費、各項建設持續進行，縣府團隊會繼續努力。

關於馬祖大橋興建案，王國材表示，計畫推動已達8成，目前國發會正審查計畫。這是馬祖觀光發展最重要計畫，目標以北竿機場擴建、南竿機場土地重新開發，由大橋串聯兩島為目標，打造馬祖成為世界級觀光勝地。

有關北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程案，陳雪生說，將蒐集好相關資料後，擇期召開說明會。陳則感謝2位委員、王國材部長及相關各部會對馬祖的支持，多年來馬祖從戰地政務到現在的觀光勝地，各項建設有長足的進步，未來仍需各單位繼續支持。