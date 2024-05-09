天氣逐漸轉熱，萬物生長進入高峰期，有些人的桃花運也跟著變好。命理網站《搜狐網》分享3星座5月底桃花開始轉旺盛，參加社交活動，能夠遇到心儀對象，不僅有機會脫單，未來還可能互訂終身。

▎牡羊座

牡羊座個性熱情又大方，天生自帶幽默感，不過感情方面卻很矜持，總是不願說出內心想法，面對心儀對象，害羞到不敢說話，深怕講錯話會得罪對方，連做朋友的機會都沒有，不過5月底，他們會變得勇於表達，關注別人的感受，情商變得很高，知道自己要什麼，事業上也懂得累積財富，生活過得更充實。

▎雙魚座

雙魚座可能已經單身一陣子，並非他們不容易進入戀愛關係，而是沒遇到適合的對象，過去在感情中想耍浪漫，卻被對方敷衍回應，甚至認為浪漫是在浪費時間，導致雙魚座陷入低落情緒。不過5月底他們心情好轉，有機會遇到心儀對象，兩人會從朋友做起，最終開花結果，有機會攜手進入婚姻。

▎天蠍座

天蠍座性格孤傲，不容易與人親近，不喜歡熱臉貼冷屁股的感覺，面對追求者都會果斷拒絕，讓對方知難而退，主要是為了保護自己，5月底他們會漸漸敞開心胸，在朋友鼓勵下走出情感牢籠，再加上桃花運旺，有望結識許多異性，找到心儀的對象，告別單身生活，若是已經有伴侶，彼此關係會更親密。

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