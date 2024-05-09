綜合所得稅自5月1日起開徵，財政部北區國稅局基隆分局提醒民眾，為鼓勵民眾及時納稅，並且善用國稅局提供的多元報稅管道，今年各地區國稅局聯合舉辦「行動e報稅 好禮相送」抽獎活動，總獎金465萬元，中獎名額高達11836名，還有機會把20萬元頭獎帶回家。

國稅局基隆分局表示，納稅義務人在國稅局以外處所使用網路申報（含手機報稅）或稅額試算自行線上（含語音回復）確認或線上登錄繳稅，完成112年度綜合所得稅申報，就可以參加「網路報稅獎」，頭獎獎金20萬元1名、另有「手機報稅加碼獎」及「ｅ化繳退稅加碼獎」獎項，多重中獎機會。

為鼓勵民眾多多採用「手機報稅」，國稅局基隆分局指出，符合網路報稅獎條件之納稅義務人且使用手機報稅完成者，還可參加「手機報稅加碼獎」，有機會獲得電子禮券500元，獎額共3,000名。

另外符合網路報稅獎條件之納稅義務人，若使用e化方式繳納綜合所得稅結算申報自繳稅款，或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者，還可參加「e化繳退稅加碼獎」，有機會獲得電子禮券200元，獎額共3,000名。

國稅局基隆分局提醒，2023年度滿18歲的民眾，今年綜所稅報稅可選擇當「納稅義務人」或「被申報扶養」。另外，民眾使用網路或手機報稅完成申報，採用ｅ化方式繳(退)稅，有多重中獎機會，將頭獎20萬元及加碼獎帶回家。

國稅局基隆分局再度強調，因組織調整，原七堵稽徵所國稅業務自113年1月1日起整併至基隆分局，112年度綜所稅報稅可至任何一間國稅局或稽徵所申報，如有疑問上班時間可撥打免費服務電話0800-000-321或國稅小幫手智慧客服24小時線上隨時問服務。