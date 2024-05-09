台北市文山區某校園發生竊盜案，損失高達16萬元，警方調閱監視器發現，嫌犯於室內撐傘、頭戴鴨舌帽、戴口罩、手套，狡猾行竊過程全被拍下。（翻攝畫面）

台北市文山區某校園發生竊盜案，損失高達16萬元，警方調閱監視器發現，嫌犯於室內撐傘、頭戴鴨舌帽、戴口罩、手套，狡猾行竊過程全被拍下。（翻攝畫面）

台北市文山區某校園發生竊盜案，損失高達16萬元，警方調閱監視器發現，嫌犯於室內撐傘、頭戴鴨舌帽、戴口罩、手套，狡猾行竊過程全被拍下。警方調查後，成功鎖定犯嫌身分，順利將王嫌查緝到案。

警方表示，日前接獲報案，稱校園內多達7個社團辦公室裡的學生會費及貴重物品皆不翼而飛，初估損失約16萬元，警方調閱監視器發現嫌疑人騎Ubike至校園周遭，一路上已戴著口罩、帽子及手套等，趁隙潛入校園內行竊，過程中竟還撐著一把雨傘掩蓋自己面部特徵，顯然為逃避警方追緝。

然而，法網恢恢，王嫌的犯罪身形早已被警方掌握，經擴大調閱週遭監視器畫面，進一步掌握王嫌身分，後經警方多日查訪分析，掌握王嫌之活動範圍，遂向臺北地檢署申請拘票，順利將王嫌拘提到案。王嫌到案時稱原本想至校園內散步，惟一時歹念犯下錯誤，全案訊後依竊盜罪嫌將王嫌移送偵辦。

文山第一分局呼籲，請民眾務必注意財物安全，若發現可疑人士，請速撥打110報案專線，警方將立即到場查處；另將持續加強校園週遭巡守工作，並與校方建立聯繫管道，以共同維護校園安全。