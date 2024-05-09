《愛在三部曲》、《年少時代》金獎名導李察林克雷特全新動作喜劇《當殺手戀愛時》由《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」格蘭鮑威爾領銜主演，改編自休士頓傳奇臥底警察的真實經歷，故事描述一名偽裝成殺手以逮捕委託對象的警方臥底，意外愛上委託他殺掉家暴丈夫的客戶。

導演李察林克雷特以浪漫經典《愛在三部曲》享譽影壇，而《當殺手戀愛時》則是他難得展現性感一面的作品。在《綜藝報》的訪談中，記者問到本片是否為林克雷特電影裡的第一場性愛場面，導演幽默回答：「不是，但是最棒的一場。」一旁的格蘭鮑威爾大笑說：「謝了，老兄。『不是第一次，但是最棒的一次』我就想聽到這句話。」當被問及能迷倒所有人的祕密時，格蘭謙虛回答：「化學反應很難刻意製造，我很幸運能跟優秀的女士們合作，我們互相信任，我想就是好的合作關係的基礎。」

導演還爆料格蘭鮑威爾與女主角安卓亞霍娜第一次見面就待到晚上九點：「他們大概下午四點見面吧，我預計五點或五點半接到格蘭的電話，結果到九點我才聽到他的消息，他說他們不停點飲料喝，氣氛不錯。我就想成了。」在預告中就可以一窺兩人愛的火花！

格蘭鮑威爾在《當殺手戀愛時》中有多套偽裝造型，常常需要花幾個小時做妝髮，效果相當顯著，改變服裝、髮型和口音的鮑威爾甚至騙過了導演李察林克雷特。「有一天我上工扮演坦納，一個缺牙的土包子，在跟李察講話時他突然打斷我說『格蘭跑去哪了？』，我說『我就是格蘭，老兄。』」

格蘭鮑威爾澄清自己不是「方法演技演員」，但上戲後放得超開：「我走出拖車就會百分之百化身那個角色，到下戲才解除。」成果往往讓劇組人員驚呼「什麼鬼，那傢伙是格蘭嗎？」為現場帶來不少驚喜和歡樂。

《當殺手戀愛時》由導演李察林克雷特和格蘭鮑威爾共同編劇，第四度合作的他們默契極佳，除了在一件事上意見不合。電影中格蘭鮑威爾飾演的蓋瑞強森私底下是位平凡的大學教授，因此在進行人物設定的時候，他們試著為蓋瑞找一輛最平凡的車。格蘭鮑威爾透露：「我跟李察永遠無法達成共識的一點就是哪輛車最缺乏辨識度。」

李察林克雷特則說：「我不想侮辱任何一台車，但我們想玩這個笑哏。」格蘭接著道：「我說Nissan的Leaf怎麼樣？他說『我就是開Nissan Leaf』，這大概是我們在這部電影最大的分歧，我們最後選了Honda Civic，抱歉了。」