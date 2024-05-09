台中捐血中心今（9日）舉辦2023年度捐血績優表揚大會，感謝無私奉獻的捐血團體及個人，其中彰化秀傳醫院外科醫師黃漢斌曾有病患經媽祖指示轉診求醫，獲女神認證的他身處醫療第一線了解到血液的重要，不但自己捐血，還熱心募血；另，68歲的捐血人歐安臺已捐血50年，她滿懷感恩，認捐血是最健康又方便的助人方式。

這次捐血績優表揚大會表揚1665位捐分離術100次以上的捐血人、4289位捐全血100次以上的捐血人、115個捐1000袋以上的團體單位、11個學校單位、1個軍方單位及25個特殊貢獻單位受獎。

捐血中心公關處長黎蕾指出，台中捐血中心2023年度對醫院血液供應量較2022年增加14420單位，由於人口老化，醫院用血逐年成長，但因少子化問題日益嚴重，不但年輕族群捐血人數逐年減少（24歲以下首次捐血人數從2022年61408人到2023年減少到5萬9058人）、年輕捐血者的捐血次數也降低，雖然目前血液供應尚稱足夠，但是如果沒有年輕族群新血加入，未來血液供應堪憂。

台中捐血中心9日舉辦2023年度捐血績優表揚大會，彰化秀傳醫院外科醫師黃漢斌現身鼓勵民眾一起捐血助人。（馮惠宜攝）

在這次表揚大會中特別邀請1位媽祖認證過的醫師黃漢斌現身說法，在彰化秀傳紀念醫院擔任一般外科的他深刻體驗血液是醫師救人不能缺的武器，因此不管是過年前、疫情期間、暑假缺血時，每當院內舉辦捐血活動前，他都會製作影片幫忙宣傳，他也現身鼓勵大家養成定期捐血的習慣。

台中捐血中心9日舉辦2023年度捐血績優表揚大會，捐血達50年的捐血人歐安臺累計捐血145次獲表揚，她也現身鼓勵民眾一起捐血助人。（馮惠宜攝）

另，元亨利鐘錶店老闆娘歐安臺，在18歲時就用捐血的方式作為送給自己成年及上大學的紀念禮物，她回憶年幼時受到資助，一直想回饋社會，當時捐血觀念非常不普遍，但她感謝可以用這種方式助人，且因為捐血也促進自己更注重健康，50年來她累計捐血次數達145次；兒子、媳婦也成為快樂捐血人，先生經營的鐘錶行也不定期舉辦捐血活動。