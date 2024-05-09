連鎖超商全家近日聯手運動品牌New Balance，推出限定「灰潮香草」霜淇淋，吸引不少粉絲嘗鮮，不過這款霜淇淋吃完後除了嘴巴、舌頭會染成灰色，排泄物也會變成深灰色，讓許多網友以為自己腸胃有問題，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近全家把上一檔期的藍莓口味霜淇淋下架，換上和New Balance合作的「灰潮香草」霜淇淋，她實際前往消費品嘗後發現，霜淇淋的口味很甜很好吃，不過霜淇淋的灰色也會導致嘴巴、舌頭吃完後染灰，另外全家超商還會贈送原價15元的造型芳香片。

對此，許多網友紛紛回應，「除了嘴巴舌頭會變色，隔天拉屎也變色了，上完廁所還以為發生什麼事，結果才想到應該是冰淇淋惹的禍」、「終於有留言講大便變色，我吃完隔天變色嚇到」、「原來是這樣，我還想說我這幾天大便顏色怎麼像中毒一樣」、「原來是這樣！我今天大完的時候盯著我的大便看了好久，差點明天就要去掛號了」、「看到大家都有一樣的困擾突然就安心了」。

事實上，全家「灰潮香草」霜淇淋使用了馬達加斯加天然香草萃取液和台灣黑金竹炭粉所製成；根據食藥署說明，竹炭微粒無法被人體消化、吸收，無法進入血液。