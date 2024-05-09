英國女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）出道逾20年，演過許多經典作品，如：《穿著Prada的惡魔》、《明日邊界》、《魔法黑森林》、《愛·滿人間》等等，曾與多位大咖男演員合作，不過她日前上廣播節目，透露與某些男星拍吻戲時，感想卻沒有觀眾想像的浪漫，反而是噁心想吐。

艾蜜莉布朗近期為了新電影《特技玩家》上廣播節目霍華史登秀（The Howard Stern Show），她坦言多年來她不得不假裝與合作演員有化學反應，即使他們在片場根本沒辦法和平相處。艾蜜莉布朗這些年與多位知名男演員合作，比如麥特戴蒙（Matt Damon）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）、巨石強森（Dwayne Johnson）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、席尼墨菲（Cillian Murphy）等等。

主持人霍華史登直接詢問艾蜜莉布朗親問一些男搭檔的時候會不會想吐，艾蜜莉布朗誠實回應：「當然，絕對（會有）的」，她補充：「我不會說這是一種極度厭惡，但我絕對不喜歡其中的一些（人）」。而對於她討厭的具體人物，艾蜜莉布朗拒絕透露名字，但她也說會和那些相處不愉快的人，在螢幕上反而有化學反應。

她認為這是一件很奇妙的事情，有時候和同事相處融洽，但這點卻不會在螢幕上表現出來，直言化學反應是虛無飄渺的，很難刻意表現出來給觀眾看到。她也說自己已經有一個規律可以創造出化學反應的公式：「我必須找到對方身上我喜歡的東西，然後就可以融入其中。」