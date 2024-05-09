新纖今年首季稅後純益3.54億元，比去年同期成長11倍；福懋首季稅後純益1.79億元，年成長119.74％。

新纖首季營運明顯回升，主要受惠奧運熱潮帶動客戶下單力道回升，推升纖維事業部稼動率維持滿載。

第二季進入傳統瓶用酯粒需求旺季，加上泰新廠新設備、產品具有競爭力，市場預期，新纖第二季起瓶用酯粒的動能有望回升。此外，工程塑膠產業市況，今年第一季逐步轉佳，在鎖定產線應用於電動車商機，多項產品可望陸續增加營收貢獻程度。

產業景氣已轉佳，新纖預期，今年整體營運表現有機會較去年成長，第一季至第三季有機會逐季往上，營收表現都將較去年同期正成長。

以運動休閒盤為主的福懋，紡纖事業主要以聚胺／聚酯梭織布、聚胺／聚酯簾布為主。在需求逐步復甦下，福懋長纖今年營收已有低位數成長，輪胎簾布產品市況已見底，預期全年景況應可逐季好轉。

在下游庫存去化告一段落下，福懋今年月營收已見月月增，4月合併營收26.19億元、年增6.94％，更已揮別先前連19個月營收年減的低潮。