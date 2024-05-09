滬深兩市9日成交額人民幣（下同）9,011億元，較上一交易日增量367億元；大盤資金淨流入超8億元，北向資金淨買入超80億元。兩市股票呈現漲多跌少的態勢，4,287檔股票上漲，934檔股票下跌。
概念股方面，房地產服務、港口航運、小金屬、電力設備、軍工、金屬鎳、鈷、動力電池回收等相關類股漲幅居前。教育、養殖業、染料等類股逆勢下挫。
A股9日收盤三大指數震盪上漲，上證指數收漲0.83％報3,154.32點，創年內新高。深證成指收漲1.55％報9,788.07點，創業板指收漲1.87％報1,900.01點。
滬深兩市9日成交額人民幣（下同）9,011億元，較上一交易日增量367億元；大盤資金淨流入超8億元，北向資金淨買入超80億元。兩市股票呈現漲多跌少的態勢，4,287檔股票上漲，934檔股票下跌。
概念股方面，房地產服務、港口航運、小金屬、電力設備、軍工、金屬鎳、鈷、動力電池回收等相關類股漲幅居前。教育、養殖業、染料等類股逆勢下挫。
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