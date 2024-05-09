滬深兩市9日成交額人民幣（下同）9,011億元，較上一交易日增量367億元；大盤資金淨流入超8億元，北向資金淨買入超80億元。兩市股票呈現漲多跌少的態勢，4,287檔股票上漲，934檔股票下跌。

概念股方面，房地產服務、港口航運、小金屬、電力設備、軍工、金屬鎳、鈷、動力電池回收等相關類股漲幅居前。教育、養殖業、染料等類股逆勢下挫。