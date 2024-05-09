準行政院長卓榮泰今率準行政院副院長鄭麗君、準行政院發言人陳世凱拜會行政院長陳建仁，彼此分享未來工作交接事項。陳建仁表示，相信未來內閣會做得比溫暖堅韌的內閣更好，也強調蔡英文總統執政8年是全面執政，當行政院長較輕鬆，但相信只要勇於任事，以卓榮泰的性格特質，一定會與立法院有很好的溝通。卓榮泰表示，「我們會很辛苦，但會很用力維持住」。

卓榮泰等人今拜會行政院長陳建仁，在場的有行政院副院長鄭文燦、行政院秘書長李孟諺，以及行政院發言人林子倫。陳建仁指出，將向新內閣報告哪些工作還可持續推動，尤其是最近有想推出的，但各界還有一些意見的法案，另外團隊也初編明年度預算，將逐一報告。

陳建仁致詞表示，感謝台灣人民給民進黨有繼續執政機會，卓擔任過行政院兩任秘書長，實際上也是回娘家，而鄭麗君曾擔任文化部長，時常在政院開會，新內閣是跨領域、跨黨派和跨業界的組合，大家寄與厚望，也有深深期待。

陳建仁說，持續性執政確實是蠻好的，他擔任院長期間常有機會與蔡英文、賴清德討論施政，因此賴很清楚節能減碳、社宅、0到6歲國家一起養等政策，更加碼提出到22歲國家一起栽培、加碼社宅等政策。

陳建仁表示，準副總統蕭美琴常說Taiwan can help，還有Taiwan can lead，在國防、外交上，賴也蠻有經驗，相信在卓的領導下，台灣會愈來愈蓬勃發展。

面對朝小野大局面，陳建仁說，蔡英文是全面執政，當行政院長較輕鬆，國會協調會較容易，但未來只要勇於任事，以謙卑的心對待，且以卓榮泰性格特質，相信一定會跟立院有很好的溝通，朝野可以團結合作的話，國家可以一定愈來愈堅強。

卓榮泰發言時，先感謝陳建仁在520前，任行政院長475天的貢獻，他表示，行政院今早通過詐欺 犯罪危害防制條例，對關鍵平台課予防詐責任，增加刑罰，在人民看來就是需要且安心措施，同時0403花蓮地震賑災復健，行政院提出288.5億元經費，非常龐大充裕，而比520更重要的就是519口罩解除，陳建仁在公共衛生上功不可沒。

卓榮泰表示，未來還要做很多工作，執政是不可停止的路，國家進步也是不可停止的路，未來新團隊一定是在新基礎上往前走，提出讓人民安心的政策，得到人民的信賴，促進國家的團結，他強調「我們會很辛苦，但會很用力維持住」，請現任行政院團隊不吝賜教，將用行動向人民證明，讓人民感覺到，選擇他們繼續執政是明智的。