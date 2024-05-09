新北市美術館預計2025第一季開館，新北市議會今二讀《新北市美術館設置自治條例》草案，藍綠議員均不滿新北市美術館擬採行政法人，市府與議會恐無法監督，文化局長張䕒育回應，行政法人是趨勢，專業性高，現階段中央與地方已成立20個行政法人，給予單位不管用人或財務上有彈性空間，條文設計仍受議會監督。

民進黨議員黃淑君質疑，如館方人員偷盜典藏品，但因不具公務員身分，新北政風室有權介入調查嗎？新北市政風處長尹維治回應，因行政法人不具公務員身分，將回歸到刑法處理，黃淑君則認為這樣刑責相對較輕，恐無實際嚇阻作用，要求退回審查會審查，凝聚共識後再審議。

國民黨新北市議員陳明義也認為，新北市美術館斥資27億元興建，設置行政法人將脫離市府監督，薪資市府出，館方又不用自負盈虧，董事長甚至有權聘用想用的人，但薪資結構卻非依公務員敘薪標準，這樣的制度很扭曲，質疑：「難道文化局沒能力聘用館長嗎？」要求文化局要多思考。

國民黨議員戴湘儀卻持反對意見，認為歐美國家美術館大多都採行政法人，尊重藝文界意見與保持自由度，在此架構下如何確保議員有監督職責，美術館同時可以保持自由度，是她所期待的。

張䕒育回應，國外美術館大部分用這樣形式，因專業性比較高，有公共政策執行的任務但卻未涉及公權力，強調條文有監督設計，美術館本身有監事會設計，董事組成包有政府機關在內可表達意見，董事聘任部分市府有監督責任，並有績效評鑑進一步分析提交議會，議會可以針對報告要求相關備詢。

民進黨議員許昭興則認為應無限期擱置，等文化局說服議員再討論；國民黨議員陳儀君表示，草案已經走到二讀，還是理性逐條討論，有爭議條文就裁示延後討論，讓文化局再跟議員溝通。