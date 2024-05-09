國發會移撥467戶眷舍給興大，分6期修繕，興大2027年底須完成眷舍整修及進駐工作。（楊靜茹攝）

國立中興大學南投分部正進行第2期眷舍整修工程，有18間眷舍紅磚瓦屋頂改琉璃鋼瓦，檜木窗楞及木門，換成鋁門窗，居民及文資委員認為失去中興新村花園城市原貌，9日邀興大座談，南投縣議員簡千翔、林儒暘列席關心。興大強調未違反文化景觀精神，將加強溝通，後續第3至6期依居民及文資委員建議修繕。

南投縣政府2011年將中興新村登錄為文化景觀，中興新村文化景觀保存維護計畫2015年實施，中興新村建物分三類保存，國發會2023年通過中興大學南投分部建置計畫，將斥資40.21億元活化中興新村南核心區域，移撥467戶眷舍給興大，分6期修繕，興大2027年底須完成眷舍整修及進駐工作，未料眷舍修繕惹議。

中興大學整修中興新村眷舍工程引發居民及文資委員反彈，9日邀興大座談。（楊靜茹攝）

中興新村居民及文資委員認為，興大修繕眷舍方式，將失去花園城市原貌，邀興大座談，南投縣議員簡千翔、林儒暘列席關心。（楊靜茹攝）

中興新村文資保存發展協會理事長吳美玲心痛說，興大進駐準備活化中興新村，大家都很歡迎，興大委託包商整修眷舍，看到工人將屋頂紅磚瓦一片片往地上摔，改搭紅色琉璃鋼瓦，基於安全拆除檜木窗楞及木門，改裝鋁門窗，舊建材被興大棄如敝屣，讓居民看不下去，因為這些都有歷史意義及文化脈絡，鐵皮屋頂再怎麼像，也與中興新村格格不入。

文資委員梁志忠等人認為，台灣省政府1956年遷建中部，引入英國倫敦新市鎮花園城市理念興建中興新村，未來深具申請世界文化遺產的軟實力，興大進駐中興新村，居民期望展現牛津大學城概念，若興大整修眷舍時以「外觀不變」原則下，未考量原本建材、植被等紋理，反而會造成無法彌補的傷害。

光明里長黃希谷則認為，中興新村登錄為文化景觀，根本是文資專家來綁架中興大學，因為大部分眷舍都不是一類保存，居民要整理環境、整修房舍卻因文化景觀而處處受限。

中興大學主祕李長晏說，中興大學有誠心要讓中興新村變得不一樣，希望活化這個地區，可能修繕工程前，沒有跟地方居民做溝通，做得不夠好，未來將強化與居民交流，也會邀文資委員指導，由於日後還有維護管例及安全，若修繕材料取得及施工不易，希望能適度調整進行第3至6期的修繕計畫，讓修繕工程順利。

南投縣文化局表示，興大第2期整修18間眷舍為文化景觀二類，外觀及設施等得依活化再利用需求進行適度調整，雖然1、2期宿舍修善未違反相關規範，但與居民對建物情感有落差，盼興大加強溝通，接續工程邀文資委員審議。