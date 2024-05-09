外交部7日告發徐巧芯涉犯洩密罪，同為藍委的柯志恩雖坦言徐處理密件的方式可以更謹慎，但也透露，外交部的強硬態度，讓黨內很多人建議，應該群起反擊。而外交部長吳釗燮9日談及提告徐巧芯時則說，「對我來講也是很傷心」。

外交部為什麼要告徐巧芯？

徐巧芯於3日爆料，外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利，但她在爆料時提出密件公文，因而遭告發洩密。

徐巧芯被告後的反應

徐巧芯8日指出，今年3月捷克外交部出版的《現代經濟外交期刊》雜誌，已記載台灣援助烏克蘭的內容，她質疑外交部長吳釗燮，難道下一步要對捷克政府提告？

柯志恩坦言徐巧芯可以更謹慎

柯志恩8日在政論節目《少康戰情室》說明，在法律層次上，立委收到密件後若對內容有意見，應透過秘密會議，或至封閉空間請官員澄清，「巧芯在這裡面，可能需要做更謹慎地處理」。

藍營人士覺得該反擊外交部

柯志恩透露，在國民黨群組中，許多人提到，若以後立委針對政府部門應公開透明的事務提出質疑，就可能會被提告，那難道藍營不該群起、共同做些什麼事嗎，「外交部做提告的動作後，反而引發後續更多，大家覺得應該要做一個反擊的態度」。

吳釗燮最新說法

針對提告徐巧芯，吳釗燮9日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，「對我來講也是很傷心」，他說這對行政、立法的關係是很大衝擊，但為免事情擴大、衝擊國家利益，所以仍決定提告。

而對於吳釗燮的說法，徐巧芯在直播節目《國會風雲》直言，這是「黃鼠狼給雞拜年」；國民黨主席朱立倫則稱，「我只能嘆一口氣啊」，並反問未來的外交部長林佳龍和準總統賴清德會希望這樣嗎？