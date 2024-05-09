華航10日公告2024年第1季財報，合併營業收入486.45億元，年增13.94％，合併營業淨利38.52億元，合併稅後淨利34.10億元，年增144.09％，歸屬母公司淨利30.99億元，每股稅後盈餘 (EPS) 0.51元，相較去年同期增加0.29元。

華航同步宣布招募超過百名客艙組員，於明 (10) 日中午 12 時正式開放報名，本次招考錄取人員預計陸續於 8 月報到，完訓後上線為旅客提供優質服務。華航本次招募客艙組員報考標準須具有教育部認可學士學位或以上，以及多益 600 分或同等英語能力，自 5 月 10 日 12：00 至 5 月 16 日 23：59 為期一周於華航網站開放報名，預計 5 月 25 日進行初試，6 月 1 日進行複試。

航空旅運需求顯著增強，華航第一季營收創歷年同期最高，受惠於1、2月農曆春節、寒假等連續假期，3月北美航線及進入賞櫻旺季的日本載客率皆達九成，推升首季營運動能，整體載客人數較去年同期成長，第一季客運收入330.06億元，較去年同期增幅34.45％，也較疫前2019年增加21.12％；貨運收入為123.13億元，航空貨運受整體市場趨緩影響，運價不易拉抬，致使第一季貨運收入較去年同期減少。

展望第二季，華航客運夏季班表保持全線班次密集度，熱門東北亞地區每週提供近200班服務，東南亞地區也迎合泰國、越南暢旺需求，台北-曼谷每周28班、高雄-曼谷每周7班，桃園-峴港天天飛航，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，並將於7／14開啟台北直飛西雅圖航線，提供旅客豐富的班次選擇，在暑期旺季挹注客運航線營收，看好客運營收將持續走揚。

貨運部分，華航重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取最佳營收，而航空燃油價格趨穩，對整體營收也有望帶來正面助益。