新北市三峽區的「禾飛企業有限公司」，與知名電商「蝦皮購物」合作多年，該公司負責收取貨物後，進行分類派送等物流工作。但傳出老闆疑似捲款跑路，不僅讓許多送貨司機領不到薪水，也讓整倉庫超過5000多件貨物被原封不動擺在倉庫內，粗估至少60家網路賣場因此受害。

昨天（8日）一名網友在在臉書社團《爆料公社二社》發文揭露，和蝦皮合作的北區電商禾飛企業有限公司，其負責人從上週六（4日）就人間蒸發，疑似捲款潛逃，許多遲遲收不到貨物的下游廠商，前往倉庫現場後，發現堆積如山、訂單延遲或已過期的貨物，全被原封不動擺在裡面，讓賣家們感到既氣憤又傻眼。

另外，根據原PO附上的2段影片，在倉庫內理貨的員工們也很無奈的表示，他們已經被老闆欠薪1個月，倉庫內目前有比較知名的賣場商品，則有卡特屋、宅本舖、捕夢網、嘟嘟屋、網拍首選、矮胖老闆及毛樂子寵物百貨，但由於老闆並沒有留下任何經費，所以員工們也無法協助叫車派送。

蝦皮官方回應如下：

此廠商僅有合作部份賣家收取包裹的業務，蝦皮購物昨日接獲消息後，已於第一時間派車前往這間集運商倉庫協助賣家回收，預計今天會將蝦皮店到店的包裹全數收回完成，並加速包裹運送至蝦皮店到店，盡量減少對用戶的影響。