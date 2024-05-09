浤圃機構今（9）日舉辦高雄市鳥松區青雲段地上14樓大樓及4戶豪墅案動土。（柯宗緯攝）

浤圃機構今（9）日舉辦高雄市鳥松區青雲段地上14樓大樓及4戶豪墅案動土，社區位於大華里圓山特區核心，周邊擁有高捷黃線，緊鄰鳳山、三民兩大人口紅利區，大樓規畫2至3房，瞄準首購、首換族也能享有富豪生活圈，電梯豪墅則規畫大地坪與大面寬，建案預計下半年進場。

浤圃機構總經理蘇姿菁指出，近年高雄居住人口大量往北高、東高移動，而全市人口最密集區域分屬三民、鳳山，連結兩區段就屬長期富人群居圓山特區及近年來商業機能活絡文山特區，但在土地供給更為稀缺的圓山特區，長期就屬富豪聚落，生活圈鄰近澄清湖、高雄長庚醫院、衛武營國家藝術文化中心及占地4.3公頃，預計2026年完工高雄LaLaport百貨。

依財政部綜所稅統計，圓山特區所屬大華里年年榜上有名，2021年所得平均數達113.8萬元，里內有許多上市櫃老闆與任職於長庚醫護主管，造就居住水平齊一。

蘇姿菁觀察指出，圓山特區無可取代優勢來自於屬低密度住宅區，公園綠地多且建物多為大地坪豪墅，造就如同北市陽明山生活圈，名人爭相置產，政商名流齊聚。

浤圃機購近年致力打造高雄都更危老第一品牌，這次整合圓山特區主幹道球場路旁昌華街，打造占地786坪地上14樓2～3房危老建築，大樓共156戶，當中2房22.99～23.56坪共104戶，3房33.99～34.1坪52戶，零店面純住宅，訴求首購、首換族也能享有豪宅區段生活，每坪開價43～45萬元；建案另規畫4戶地坪34.5～41.9坪，建坪120坪，面寬7米可停2-5輛車電梯豪墅，客層鎖定企業主與長庚醫生。