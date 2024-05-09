交通部9日預告將修正大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，參考國際標準，將原本藍底白圖標誌改為灰底白圖，最快7月上路。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

使用長達20年的大眾運輸無障礙標誌將改版，交通部今日預告將修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，參考國際標準，將原本藍底白圖的標誌，改為「灰底白圖」，未來業者重設或新設標誌時才需更換，預計最快今年7月上路。

交通部說明，大眾運輸工具無障礙設施設置辦法經歷2次修正，上次修正為2017年，其中第五條第二款規定的無障礙標誌圖示，為參照原行政院研究發展考核委員會2004年編制的公共標示常用符碼設計參考指引中的圖示，該指引編製已達20年，因應國際標準有修正，為符合國際通用趨勢，便參考國際標準ISO7001新增無障礙標誌優化圖示。

現行無障礙標誌為藍色背景、白色圖案，這回更改的新標誌則是灰色背景、白色圖案，上頭輪椅族圖樣也有更動，新標誌為符合直接明瞭、淺顯易懂，由財團法人台灣設計研究院調整設計。

交通部表示，考量僅修正優化圖示，即要求大眾運輸業者重新設置無障礙標誌，恐過於消耗經費和人力資源，對於已依現行圖示設置者，可保留至其須汰換時，修正辦法發布後，再依新圖示新設或重置，目前已有部分醫院、建築使用新圖示，此修正草案將預告60天，期間將聽取外界意見，最快預計今年7月上路。