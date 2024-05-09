藝人小S搭檔派翠克主持節目《小姐不熙娣》，幽默風格加上兩人一搭一唱，吸引許多忠實觀眾支持，近來卻傳出派翠克要被撤換，改由阿Ken接棒消息掀起網友熱議，製作人B2才出面強調沒有撤換一事。今（9日）又爆《小姐不熙娣》取消錄影，對此電視台回應曝光。

《小姐不熙娣》錄影今突然取消，對此電視台稍早回應表示：「因為小S得流感，所以今天錄影先取消」，證實是因為主持人小S不舒服才取消本日錄影。

日前《小姐不熙娣》官方曬出一段影片，小S提到：「下一季將更換新的搭檔主持人」，一旁派翠克聞言則傻愣住，小S直呼：「我已經說過你不是我的Soulmate（靈魂伴侶），我的Soulmate（靈魂伴侶）另有其人，大家期待喔」。

消息也引發網友討論：「希望只是開開玩笑，除了派派沒有更適合的助理主持了好嗎」。7日製作人B2回應大讚：「不會換掉派翠克，派表現得非常好」，B2表示根本沒有「派翠克助理主持一直將被撤換」一事，影音內容是兩人互鬧玩笑橋段，令大批喜歡派翠克的觀眾鬆一口氣。