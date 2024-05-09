酒後駕駛害人害己，台北市一名32歲許姓男子竟然騎乘租賃輕機車時拒絕接受酒測，結果，除了邀被開出兩張罰單外，且高達27萬元天價罰單，可是足以支付18年的TPASS行政院通勤月票，而他的駕駛執照和車牌也被吊銷。

警方表示，日前執行夜間擴大臨檢勤務時，在北市文山區景隆街發現一名32歲許姓民眾騎乘租賃輕機車搖晃不穩，即攔查發現駕駛人散發酒氣，依法告知酒測拒測之法律效果，並對其實施酒精濃度檢測，惟許男當場表示拒測，警方依規定開立拒測告發單，並當場將該租賃輕機車移置保管。

警方依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款酒後駕車、第35條第9項吊扣牌照2年，共計開立2張罰單，另加上租賃機車酒駕罰鍰加重1／2，估算罰鍰達新臺幣27萬元，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照、吊扣牌照，天價罰鍰，以TPASS行政院通勤月票每月1200元可不限里程、不限次數搭乘基北北桃地區之公共運具，包含捷運、鐵路、公車等，估計至少可搭乘18年以上，真是得不償失！

文山第二分局呼籲，酒駕不僅讓荷包失血，更將陷自己及其他用路人處於不確定危險環境，民眾飲酒後可搭乘大眾運輸工具或找代理駕駛，若是騎乘租賃交通工具，拒絕酒測的處罰更重，民眾千萬不要心存僥倖、以身試法。

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