味全龍球員親自指導的接棒未來暑期棒球營即將登場！活動四大特色不可錯過，包括每日C小龍女應援舞蹈教學、專業幼兒棒球師資、近距離接觸味全龍球員及豐富的棒球課程。營隊名額有限，早鳥報名還有優惠，7月1日前報名3日營享折扣500元、體驗營95折。

為了讓更多孩子遠離3C產品，走出戶外運動，認識並愛上棒球，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，自2022年起定期於天母棒球場內舉辦接棒未來兒童棒球體驗營。

透過整合集團內資源，讓孩童們走入全台唯一人工草皮職業棒球場，並邀請基金會長期支持的接棒未來女子棒球隊國手與味全龍球員擔任教練團，以趣味兼具專業客製化指導，讓孩子踏入愛上棒球的第一步。同時，與社區棒球隊合作，鼓勵參與的學員後續參加就近的社區棒球隊，藉此延續孩子們對於棒球的熱情。

今年，半日體驗營分別在6月23日、7月21日及8月4日登場，時間皆為周日下午1點至5點；三日營隊則有兩梯，7月12至14日，上午9點至下午5點；8月23日至25日，上午9點至下午5點。

活動地點為天母棒球場，享受專業人工草皮與職業級設施，招生對象為5至12歲兒童，半日體驗營報名費用為2千元，三日營隊則為7500元，名額有限，早鳥報名可享優惠，詳情歡迎上接棒未來臉書及報名官網查詢。