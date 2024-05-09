男星潘瑋柏2001年出道，因演出《麻辣鮮師》走紅，更累積不少膾炙人口的歌曲，近年將演藝事業轉往大陸的他，也到各地舉辦巡迴演唱會，不過，近期有網友發現他身材管理出狀況，脖子跟下巴連在一起，令網友不忍直視；對此，潘瑋柏本人也自嘲回應：「感謝大家對潘瑋『厚』的厚愛。」

潘瑋柏出道至今23年，因帥氣外型及獨特音樂風格深受粉絲喜愛，時常忽胖忽瘦的他，身材現況也成為外界關注的焦點，近日微博就瘋傳一張潘瑋柏的演唱會照片，只見他整個人腫了一圈，下顎線更是直接消失，與脖子連在一起，引起大批網友討論。

對此，潘瑋柏不僅先前在台上多次喊話，表示都是角度問題，「大家上傳照片要記得幫我修圖」，稍早宣布演唱會完售消息時，他也自嘲：「感謝大家對潘瑋『厚』的厚愛，六秒售完！感謝你們最厚實的支持！我渾厚的說聲感恩！！」還特別把演唱會海報上的潘瑋柏P厚，高EQ回應笑翻網友。

但貼文曝光後，也引來不少粉絲心疼，「你不胖！！你最瘦了」、「老大你怎麼自黑啊…我覺得都是在玩梗啦，真的很不尊重人，好心疼你老大」、「感謝潘瑋厚！我們陪你一起厚」、「你不胖！你是帥哥！是我們的老大」。