10日封閉改善的長頸鹿公園。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所獲行政院核定2100萬元經費，以5個月時間改善及優化花蓮市5處公園，其中進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園、撒固兒國福養生休閒園區，明天（10日）起封閉施工，剛好碰上地震後，可檢視震後公園安全性。施工期間，親子還可到花崗山戲沙池、貓頭鷹公園遊玩及放電。

撒固兒國福養生休閒園區10起封閉改善。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所繼110年度爭取串珠計畫，先後完成「花蓮市佐倉都會公園營造計畫」及建置「貓頭鷹公園」，接著爭取「蛻變．創生 花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，獲核定計畫經費2100萬元，含公所配合款210萬，將5處公園進行改善工程。

5月10起先進行3處公園改善，市公所說，撒固兒國福養生休閒園區，將改善人行步道及綠美化工程；位在市區的進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園，分別將滑索沙坑區進行鋪面改善、新設沙坑圍欄，並防止貓狗進入便溺，完工後將提供給大小朋友更乾淨及放心的遊戲空間。

另外，位於美崙地區東興路旁的大本運動公園及中山公園，也將在近期陸續施工，將改善遊具及更新地墊。5座公園的改善工程預計在10月執行完畢。

市長魏嘉彥臉書貼出親子公園封閉改善消息，引起不少家長留言關心。魏嘉彥回應說，若要遛小孩，還可以到貓頭鷹公園，還有最近整修完畢的花崗山戲水池。

魏嘉彥也說，花蓮遭遇0403大地震，剛好趁此機會重新安檢市區公園，讓大小朋友可以玩得安心、放心。