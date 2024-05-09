新竹市政府與國家住都中心合作規畫新竹市首座社會住宅「中雅安居」，並於去年2月開工，民進黨市議員楊玲宜接獲民眾反映，已開工1年半，但圍起來的工地根本沒動靜，質疑到底何時會完工；市府表示，開挖後仍遭遇許多困難，市府將善盡責任與住都中心溝通。

中雅安居位於經國路與延平路交叉口，由國家住宅及都市更新中心與新竹市政府共同合作，雙方採租用方式合作經營，2022年2月23日簽約由「雙喜營造股份有限公司、金光裕建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，並於去年2月15日開工，預計2026年完工，將提供640戶社會住宅。

民進黨市議員楊玲宜指出，有民眾向她反應，中雅安居已開工1年半，但圍起來的工地根本沒動靜，已停工多時，不可能年底完工。她也質疑，除中雅安居，施工中的市立圖書館總館工程進度也延宕，加上關埔慈雲空橋流標及關埔國小三期體育館工程流標，都突顯市長高虹安根本荒廢市政，工程管控失能。

國民黨市議員陳慶齡表示，中雅安居為國防部權屬之土地，內政部指示住都中心興辦的社會住宅，新竹市政府僅負責使建照、交通、都市設計等的審核，其餘工程招標、施工監造等都是中央住都中心負責，非新竹市政府的職權範圍，反問楊玲宜所謂工程管控失能，「罵的是總統蔡英文，還是住都中心的代理董事長花敬群？」

民眾黨市議員李國璋表示，楊玲宜所謂「工程落後，不可能於年底完工」，但中雅安居「實際上預定完工時間本來就不是今年底」，而是2026年。

市府都發處指出，中雅安居施工迄今，住都中心與規畫設計監造團隊積極督促興辦進度，但開挖後仍遭遇許多困難，如部分地質層與鑽探報告書不一致及地質狀況不良等等因素，基於安全考量，需重新檢測等諸多事項，有關民眾居住安全，新竹市政府將善盡責任與住都中心溝通。