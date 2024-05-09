金鐘綜藝天王胡瓜9日與好友黃西田及子弟兵歐漢聲、賴慧如等人出席演唱會記者會，宣布以復刻70年代席捲全台娛樂圈的秀場文化為宗旨的「真愛秀·藍寶石大歌廳」將於父親節前夕8月3、4日於高雄流行音樂中心登場。

胡瓜這次入主「真愛秀·藍寶石大歌廳」掌主持總舵，更捐出所有酬勞給慈善單位，演出結束後還計畫帶同行的藝人們一起探訪高雄公益之家，十分暖心。

黃西田憶起當年藍寶石歌廳秀現場有歌舞、魔術表演等，相當精彩，好友余天將在第一場上台賣力熱唱，李亞萍屆時不會到場，被問及有關心余天近況？黃西田表示上次關心余天是余苑綺逝世，最近沒有特地關心余天，看電視新聞才知道最近事件。

胡瓜將與與好友余天、黃西田及子弟兵歐漢聲、賴慧如等人參與演唱會。（高流提供）

胡瓜則坦言會想關心余天，但是不方便主動去聊這件事，更直說，余天是演藝圈的大哥，「大哥自己做事情，也歷經過大風大浪」，更分享當年在舞台上一定要被余天打巴掌才會紅。黃西田接著也暴雷演唱會當天余天會帶著兒子余祥銓同行兼任保鑣，「余天本來是歌手，唱歌很好聽，加上我們搭配他會很多效果，台上有效果才會喜歡看，我不會被打，他兒子才會被打。」