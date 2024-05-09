半導體廠商家登集團今（9）日於新北市土城區舉辦上樑典禮，預計興建地上7層、地下3層的「試量產研發中心」，總樓地板面積約5248坪。全案投資約60億元，預計今年底完工。

經發局長何怡明表示，「招商一條龍」政策自2019年推動以來，持續以簡政便民為核心精神，除了協助媒合產業空間，透過專人專案輔導方式提高行政效率，更積極協助釐清法規疑義，解決廠商所遭遇的投資難題。本案亦為「招商一條龍」代表性廠商之一，藉由相關局處協力合作、橫向溝通協調，有效加速行政審查，並於2022年4月順利取得建照，未來家登集團家崎大樓興建完工後，將帶動土城地區產業再升級。

經發局補充，市府積極推動六大區域核心產業發展，其中土城為發展智慧製造產業的主要區域，持續引進雲端、大數據管理、物聯網及自動化智慧管理服務等技術，並透過數位轉型策略帶動產業升級。

經發局強調，招商一條龍服務推動以來成功促成艾司摩爾、三井不動產、儒鴻企業及南亞科技等國際企業投資進駐，截至今年4月已落實投資276案，創造投資金額逾5490億元，完成後預估提供9.2萬個就業機會。未來新北市將持續積極招商引資，促進產業蓬勃發展，打造充滿活力、安商宜居的永續城市。