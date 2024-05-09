警匪追逐戰在街頭上演，最終31歲謝嫌力竭摔倒，警員立即上前制伏，順利逮捕詐騙犯。（圖／警方提供）

北市松山警方接獲民眾報案稱遭股票投資詐騙，並與詐騙集團相約於南京東路四段巷內超商面交，警方前往現場埋伏，警方發現謝嫌後，立即上前逮捕，不料對方猛力反抗，奮力狂奔，警匪追逐戰在街頭上演，最終31歲謝嫌力竭摔倒，警員立即上前制伏，順利逮捕詐騙犯。

警方表示，警方於日前接獲民眾報案稱遭股票投資詐騙，並與詐騙集團相約於本市松山區南京東路四段巷內超商面交，警方獲報後前往現地埋伏。

是日詐欺車手31歲謝男依約現身前來收取詐騙贓款，待謝嫌取款後，張員見時機成熟立即上前欲逮捕犯嫌，不料謝嫌發現事跡敗露便奮力反抗拔腿狂奔，面對警方喝斥「警察！不要跑！」等語，謝嫌仍依然不聽指令全力逃跑，當街上演警匪追逐戰，最後在200多公尺外，謝嫌力氣用盡摔倒在地，張員飛撲上前壓制發生扭打，成功壓制逮捕詐欺車手現行犯，過程中也造成員警四肢多處擦挫傷，所幸沒有大礙。警方現場查扣不法贓款現金新臺幣30萬元，公司章、手機等作案工具，全案依詐欺現行犯移送臺北地方檢察署偵辦。

松山分局呼籲，詐騙集團多利用網路以優渥待遇及誇大不實的徵才廣告吸引年輕人應徵，假求職打工實則擔任車手、取簿手等淪為詐騙集團的幫兇，後續將面臨刑責及賠償等司法程序，不可不慎，警方亦將持續打擊詐騙犯罪，保障民眾財產安全。