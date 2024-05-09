每個人的想法都不同，有時說話太直接，很有可能踩到別人的地雷區。《搜狐網》運勢專欄分享5星座內心敏感，總是小心翼翼維繫朋友間的情感，因而忽略自身感受，講話時心思非常多，就是希望避免爭執。

▎金牛座

金牛座個性非常穩重，喜歡穩定與和諧，生活追求平衡，對朋友有耐心，不容易與人起衝突，就算發生意見分歧的狀況，依舊會心平氣和的解決，甚至選擇忍讓，為了避免矛盾發生，說話總是小心翼翼。

▎獅子座

獅子座給人陽光熱情的印象，舉手投足充滿自信，容易吸引眾人注意，不過他們也有脆弱的一面，喜歡以強勢做偽裝，有時做事在乎他人的看法，為了和別人達成意見統一，開始隱藏自己的想法，就算不高興也會迎合。

▎處女座

處女座極度追求完美，給予自己太大壓力，精神始終處於緊張狀態，平時缺乏自信，內心過於敏感，害怕被別人批評，導致他們平時總是沉默寡言，工作上默默付出，期待有人能看出他們的努力。

▎摩羯座

摩羯座做事小心翼翼，對任何人抱持極高耐性，同時又很在乎別人的看法，總是獨來獨往，鮮少向人訴說內心感受，就怕被投來異樣眼光，他們心思細膩，擔心受騙上當，不容易相信別人，總是保持警戒。

▎雙魚座

雙魚座性格多愁善感，雖然想法浪漫，但內心缺乏安全感，希望拓展交際圈，又擔心對方不是益友，或許之前曾因交友不慎，導致他們難以信任別人，就算成為朋友，也總是偷偷觀察對方是否真心。

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