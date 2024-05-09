藝人張可昀(小甜甜)平時在螢光幕前總給人活潑、搞笑的形象，她起初在綜藝節目中嶄露頭角，近年來更是積極轉戰戲劇界，並以精湛的演技獲得認可。看似充滿活力和快樂的她，背後卻有著一段艱難的過去。母親節將至，張可昀透露，「媽媽」這個詞彷彿不存在，從小就被雙親遺棄的她，從未真正擁有過一個母親。在她的生活裡，一手將她帶大的奶奶，就是她對母愛的最佳詮釋。儘管生活並不富裕，但奶奶卻用無私的愛，讓她感受到了比母愛還要深沉的關懷。她也表示，奶奶就是她的全世界。

回憶起和奶奶的往事，可昀感慨的說「遺憾是人生最愧疚的事」，她其實有很多來不及跟奶奶說的話，希望在天上的奶奶可以聽到。小時候還沒滿18歲的她，好幾次吵著想要一台機車，為的就是希望能夠載著奶奶看看整個彰化。可昀說哪怕只是八卦山大佛或是彰化市區也好，她都想讓平常移動範圍僅能在家附近的奶奶能有機會看看這個他們生活多年的城市，但當然都被爺爺嚴厲斥責，表示沒有成年、沒有考到駕照就是不能騎機車！而當這個時候，奶奶就會跳出來說「小昀要學機車你就給她學啦，如果真的被警察抓去，我們嬤孫倆，我陪她一起被關！」可昀說，奶奶不是在演八點檔，而是很真誠地說出這段話，因為她總是願意和自己共同承擔所有事。

「無常跟日常它是並行的，所以你不會知道今天它是無常還是日常？」回想起人生中最大的遺憾，可昀說有一次學校要去畢業旅行，費用要三千塊，這對當時靠著幫人顧工廠和做手工維生的爺爺奶奶來說，已經是半個月的支出因而被拒絕，也讓當時的她覺得很委屈。「我就覺得我已經犧牲很多次了，很多遠足我都沒有去，很多東西我都沒有買，為什麼畢業旅行也不能去？」她說不知道是不是因為隔代教養的關係，很多時候她明明是想關心奶奶，但話到嘴邊又變成是因為不安而產生的不耐，她印象很深刻有一天，她倒了一杯熱開水，催促著已經咳嗽咳了一整晚的奶奶喝，希望能讓她好一些後便去上課，沒想到再回家時，奶奶已經被緊急送醫，開了十幾個小時的刀之後就被送進加護病房，年紀尚小的她看著這樣的奶奶也不知道該如何是好，只能學著電視上的連續劇，到處去廟裡求神拜佛甚至折壽給奶奶。

除了騎腳踏車到每一間她知道的廟祈求神明不要帶走奶奶，可昀也每天都奶奶床前跟她說話「我每天都會跟她講，阿嬤我是小昀，妳還沒等到我考到駕照騎機車載妳看整個彰化，妳還沒看到我嫁人，妳絕對不能把眼睛閉上喔！」可昀說後來有一天她下課回家，爺爺一看到她就叫她「跪下」，那一刻她就知道，阿嬤走了，阿嬤還是沒有等她回來。因為根據當時的習俗，家裡有人過世就要一路從路邊跪拜到家裡面。後來爺爺才告訴她，奶奶進手術房前跟他說的最後一句話是「你就算跟別人借錢，都要讓小昀去畢業旅行。」聽到這句話的可昀當場大崩潰，甚至連時隔多年再講起這件事情，她都還是會起雞皮疙瘩，沒想到最疼她的奶奶，連生前的最後一句話都是留給自己的。

小甜甜折壽給亡嬤聽遺言大崩潰 感性告白愛女：謝謝妳救贖我

而後來爺爺奶奶相繼離世，讓可昀本來覺得在這個世上，已經沒有什麼讓她牽掛的事情，甚至連保險受益人都不知道可以寫誰。直到女兒米苔目的出生，不僅填滿了她心中遺失的那塊拼圖，更救贖了她的人生，也讓她開始在意自己的健康，只為了能陪伴女兒更久。而原本對親生父母的恨，在自己也成為母親之後，也漸漸地放下了。可昀說從在月子中心開始，她就幾乎一刻都不願跟女兒分開，甚至因此月子都沒做好落下病根，但她卻覺得很值得，因為當別的父母離開月子中心還在手忙腳亂時，她就對換尿布、幫寶寶洗澡和各種照顧事項非常熟悉了。

說起女兒的事情，可昀仿佛可以連說三天三夜都不會累，如數家珍的和我們分享著她和女兒的日常瑣事，臉上盡是滿足和幸福的神情。她很期待今年的母親節，因為之前女兒米苔目的年紀還太小，很多東西不能吃也還不太會說話，這算是她第一次比較能跟女兒「一起過」的母親節，因為女兒很喜歡她們的親子沐浴時光，所以她打算訂做一個浴缸造型，裡面有她和女兒的寶寶蛋糕一起慶祝。而在專訪最後，她也對著鏡頭，感性告白女兒「謝謝妳選擇我當妳的媽媽，即使妳知道我有很多不完美和缺陷，妳讓我的人生變得很完整、很幸福，我再也不會因為任何事情感到煩惱或是焦慮，因為我知道我的人生有妳！」。