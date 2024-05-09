資深藝人余天與李亞萍的二女兒余苑綺2年前癌逝，近日傳出余苑綺的丈夫陳鑒涉詐騙，已遭警方收押逮捕，對於女婿被捕，余天一家震驚且憤怒，傳出余苑綺留下的遺產也遭陳鑒揮霍殆盡，余苑綺生前的經紀人閃亮亮透露不清楚遺產問題，但余苑綺生前的確很節省。

閃亮亮表示余苑綺剛出道時收入不穩，兩人一起逛街她看上一雙鞋，卻覺得價錢太貴不敢買，鞋子的價錢是800塊，老闆一開始只砍10塊賣她790元，閃亮亮還演戲嫌太貴，說要去別的地方看看，後來兩人在東區鞋店附近繞了3圈，老闆才願意減100元，用700元的價格賣出，余苑綺也很開心用700元的價格買到鞋子。

而且雖然余苑綺是星二代，但她花錢很節制，從來不會大手大腳，有時候錄影後約吃飯，她都說家裡已經有煮了，要回家吃飯，連上節目穿的衣服都是姊姊余筱萍的，「因為她覺得只有通告會穿的衣服，要花錢買很浪費」，節省程度讓李亞萍都看不下去，認為她上節目的衣服穿太多次，勸她換別件。

而陳鑒出事後，弟弟余祥銓受訪提到過世的二姊，不捨她身故後還要捲入這些是非，也透露二姊有留下破千萬的遺產，擔心這些錢可能會因陳鑒犯罪被扣。

余苑綺經紀人透露她過去上節目都是借姊姊余筱萍的衣服。

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