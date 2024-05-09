（17:52更新--航班延誤情況）日本軍機接連2天出狀況！昨天（8日）海上自衛隊反潛機在千葉縣空軍基地降落時衝出跑道，今天（9日）航空自衛隊也有飛機緊急著陸。日本媒體報導，當地時間9日17時（台灣時間16時）許，空自一架C-2運輸機發生故障在新潟機場迫降，據報「左窗脫落」。

綜合JX通信社、日本放送協會（NHK）報導，這起事件發生於日本本州西部海岸新潟縣的新潟機場。民航局新潟機場辦公室說明，機場在當地時間9日下午5時左右接獲一架航空自衛隊運輸機通報，航機在飛行過程發生左側窗戶脫落狀況，航機進入緊急狀態，當時航機位在新潟西北方30哩處空域。飛機在5時17分緊急降落。NHK畫面顯示，這架運輸機編號為205。

日本航空自衛隊表示，脫落的窗戶並未掉進海裡。新潟機場跑道一度暫停使用，但隨即在下午5時20分恢復起降。據報這架C-2運輸機屬於航空自衛隊位於琦玉縣的入間基地。消防部門也派了一輛消防車到場待命，不過，直到下午5時25分為止，並無人員傷亡通報。

此事令日本網友頗為吃驚，有人在社群平台X張貼了這架運輸機停在新潟機場的照片，直問「航空自衛隊運輸機出現在新潟機場！出了什麼事？」

運輸機迫降狀況對新潟機場航班運作造成些許影響。新潟TeNY電視台報導，日航從北海道新千歲機場飛往新潟機場的2876號班機，在空中等待約10分鐘。至當地時間下午6點40分，新潟機場航班延誤問題已解決。

日本海上自衛隊一架P-3C反潛巡邏機才在8日下午於千葉縣柏市下總空軍基地降落時衝出跑道，機上12人均安，事故原因仍在調查中。